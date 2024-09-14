«Нива» в гостях перемогла «Минай»

6 вересня у п’ятому турі першої ліги групи «А» тернопільська «Нива» в гостях зустрічалася із закарпатським «Минаєм».

«Нива» у цьому турі мала приймати «Минай» на домашній арені, але у звʼязку із зайнятістю тернопільського міського стадіону, команди домовилися провести матч на стадіоні «Миная», а натомість поєдинок 14 туру, який має відбутися 26 жовтня, пройде на домашньому стадіоні «Ниви».

Команди розпочали поєдинок досить обережно, господарі намагалися взяти м’яча під власний контроль, натомість «Нива» пробувала за першої нагоди контратакувати, що, зрештою, дало змогу гостям відкрити рахунок. Після подачі Андрія Бея головою з декількох метрів у порожній кут пробив Богдан Козак – 0:1.

До речі, матч із «Минаєм» став для півзахисника «Ниви» А. Бея ювілейним (50-м) у першій лізі у складі «жовто-зелених».

Поки господарі приходили до тями, намагаючись збільшити тиск на ворота тернополян, гості подвоїли рахунок. На 31-й хвилині Дмитро Галадей пройшов правим флангом і за меж штрафної пробив у дальній кут – 0:2.

У другому таймі «Минай» володів територіальною ініціативою й намагався переломити хід поєдинку. Натомість «Нива» вдало оборонялася і за першої нагоди намагалася контратакувати, тернопільські футболісти могли й збільшувати рахунок. У господарів гра в завершальній стадії зовсім не клеїлася й гості контролюючи хід поєдинку змогли довести його до переможного завершення.

Після цієї перемоги «Нива» маючи в активі 7 очок, піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці. Шкода лише, що зароблені три очки за перемогу над ФК «Хуст» скоро будуть вирахувані з доробку «Ниви», оскільки закарпатці припинили виступи у першій лізі.

Також ще одним новачком «Ниви» став форвард «Карпат» Вадим Сидун, який перейшов до тернопільського клубу на правах оренди.

ФК «Минай» (Минай) – ФК «Нива» (Тернопіль) – 0:2 (0:2).

Голи: Козак (17), Галадей (31).

Вилучення: Гулько, 86 («Минай», повторне попередження).

«Нива»: В. Жупанський, М. Мудрий, А. Зінь, А. Слотюк, А. Бей, Є. Капустян, С. Давидов, А. Дорошенко (Д. Голуб 56, І. Гатала 64), Б. Козак (Кухарук 64), Д. Галадей, Р. Посєвкін (М. Михайленко 81). Заміна: Ольховий, Бац, Вадовський, Напуда, Демчук. Головний тренер: Євгеній Калиниченко.

11 вересня у 6-му турі «Нива» на виїзді гратиме із івано-франківським «Прикарпаттям».