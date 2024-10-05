«Нива» у товариській зустрічі програла «Агробізнесу»

9 тур першої ліги тернопільська «Нива» пропускала через непарну кількість команд у групі «А» і щоби заповнити паузу у календарі, тренерський штаб тернополян на чолі із Юрієм Віртом 28 вересня провели товариський матч із волочиським «Агробізнесом», який також пропускав тур через зняття «Хуста» із чемпіонату.

Поєдинок команди розпочали без розвідки і вже на 5-й хвилині «Нива» відкрила рахунок, відзначився Арсентій Дорошенко – 0:1. Проте, господарі досить швидко зрівняли рахунок. На 8-й хвилині Максим Войтіховський реалізував пенальті – 1:1. Хоча поєдинок був товариським, обидві команди прагнули перемогти, тому на полі точилася безкомпромісна боротьба, яка на 22-й хвилині втілилася у забитий гол Романом Кузьминим у ворота «Ниви» – 2:1. З таким рахунком команди й пішли на перерву.

У другому таймі глядачі стали свідками ще двох реалізованих моментів. Спочатку, на 63-й хвилині рахунок зустрічі зрівняв А. Дорошенко, але вже через п’ять хвилин волочиські футболісти знову вийшли вперед – 3:2. Такий рахунок не змінився й до кінця поєдинку.

У 10-му турі першої ліги 4 жовтня «Нива» гратиме на виїзді із камʼянець-подільським «Епіцентром».