4 вересня ФК «Нива» (Тернопіль) у другому турі чемпіонату першої ліги у домашній грі мінімально поступився львівським «Карпатам».

Місяць тому, 3-го серпня, «Карпати» та «Нива» зустрічалися у контрольному матчі в рамках підготовки до старту у першій лізі, тоді перемогли львівські футболісти – 1:0. Тому протистояння суперників справедливо вважалося одним із найбільш цікавих у другому турі.

Тернопільські футболісти розпочали поєдинок активніше і вже на перших хвилинах зустрічі поля заробили право на кутовий удар. Футболісти «Карпат» зіграли надійно у цьому епізоді та відвели небезпеку від власних володінь. Згодом «Нива» виконувала штрафний. Удар по воротах завдав Богдан Козак, однак м’яч влучив у стінку, і тернополяни отримали право на ще один кутовий. Козак подав у штрафний майданчик «зелено-білих», а Олег Хруставка потужно пробив з близької відстані і вже з лінії воріт м’яч, рятуючи від неминучого гола, вибив захисник «Карпат».

У львів’ян на початку першого тайму гра зовсім не клеїлася. Після першої 15-хвилинки команди діяли обережніше. Господарі намагалися вести гру першим номером і позиційно атакувати.

Наприкінці першої половини зустрічі команди створили небезпечні моменти. Спочатку «Нива» могла відкривати рахунок. Олександр Дударенко виконав подачу зі штрафного, а Козак головою пробив по воротах «зелено-білих» – голкіпер «Карпат» здійснив сейв, перевівши м’яч на кутовий. А згодом вже гості мали можливість відзначитись. Климець подав зі свого флангу на ближню стійку, а Тарануха завдавав удару головою з кількох метрів. М’яч пролетів над поперечиною.

Другий тайм «Карпати» розпочали значно активніше і за стартові п’ять хвилин виконали кілька кутових, але господарі поля вдало оборонялись. Згодом після передачі Кожанова потужно пробивав Приймак, але надійно зіграв воротар тернополян Механів. На 72-й хвилині «зелено-білі» могли відкривати рахунок. Іван Когут скористався помилкою Механіва, який невдало вийшов із воріт за межі штрафного майданчика. Новачок «Карпат» пробивав вже по порожніх воротах, але м’яч з лінії вибили захисники господарів. Здавалося, поєдинок котиться до нулівки, коли «Карпати» забили. Після ауту Приймак головою скинув далі, і Чачуа на 82-й хвилині холоднокровно розібрався з Механівим – 0:1.

Тернопільські футболісти побігли відіграватися і були близькими до успіху. Після удару Вольського м’яч зрикошетив на кутовий. А після корнера «Нива» могла уникнути поразки – Зінь головою пробив влучно, проте несильно. Господарі влаштували справжній фінальний натиск на ворота львів’ян, але не змогли бодай вирвати нічию. Потужний удар над поперечиною від «Ниви» став останнім моментом у матчі. У підсумку, попри непогану гру тернопільської «Ниви», «Карпати» здобули мінімальну перемогу.

11 вересня у третьому турі ФК «Нива» гратиме в гостях з «Прикарпаттям».

ФК «Нива» (Тернопіль) – ФК «Карпати» (Львів) – 0:1 (0:0).

Гол: А. Чачуа (82).

«Нива»: Механів, Дударенко, Зінь, Кіричук, Соколов, Дедух (Вольський 88), Волохатий (Малащук 76), Козак (Дорошенко 76), Хруставка, Гатала (Різник 61), Сухоручко (Проців 88).

«Карпати»: Льопка, Дуць, Болденков, Махнєв, Галенков, Климець (Когут І. 61), Рябов, Ткачук (Приймак 24), Чачуа, Кожанов (Репета 71), Тарануха (Когут М. 71).

Попередження: Приймак (35), Волохатий (56), Соколов (62), Махнєв (66).