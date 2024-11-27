«Нива» провела контрольний матч з «Шахтарем»

19 листопада «Нива» провела товариський поєдинок із донецьким «Шахтарем» у Винниках.

Початок першого тайму був за «гірниками», які активніше розпочали зустріч і створили кілька небезпечних моментів, загострювали: Егіналду, Невертон, Сікан. Зрештою, активність «Шахтаря» вилилася у забитий гол, на 22-й хвилині бразилець Невертон скористався своїм шансом вийшов віч-на-віч із воротарем «Ниви» – 1:0. Майже одразу тернополяни могли відігратися, коли Гомес у карній зоні подарував мʼяч Різнику, але нападник тернополян не влучив у дальній кут.

На 28-й хвилині Франьїч подвоїв рахунок, з лінії воротарського влучно вразивши ворота І. Ольхового – 2:0. Міг з льоту з-за меж штрафного забивати Педріньйо, утім ефектно зіграв воротар тернополян, потягнувши мʼяч з-під поперечини. «Шахтар» таки забив і утретє на 39-й хвилині, коли Невертон віддав у центр на М. Шведа, який без проблем переправив мʼяч у сітку «Ниви» – 3:0.

З початком другої половини зустрічі «Нива» намагалася переломити хід поєдинку, і, зрештою, їй це вдалося. На 50-й хвилині Богдан Козак вразив ворота донеччан. Воротар «Ниви» у другому таймі був надійним, натомість у голкіпера «Шахтаря», виникали проблеми. На 62-й хвилині тернополяни забили вдруге, влучно пробив Посєвкін – 3:2.

Після цього тривала позиційна боротьба без небезпечних моментів. Уже під час завершення поєдинку, на 89-й хвилині таки забили тернопільські футболісти, які заробили штрафний на лівому фланзі. Козак потужним ударом вразив ближній кут воріт донеччан – 3:3.

«Шахтар» (Донецьк) – «Нива» (Тернопіль) – 3:3 (3:0)

Голи: Невертон (22), Франьїч (28), Швед (39). – Козак (50, 89), Посєвкін (62).

«Нива» (стартовий склад): І. Ольховий, А. Бей, А. Зінь, М. Бац, М. Мудрий, А. Кухарук, С. Давидов, В.Сидун, А. Дорошенко, Д. Галадей, А. Різник. Заміна: В. Жупанський, П. Ріпак, О. Герега, Б.-Ю. Вишинський, Р. Посєвкін, В. Мендрук, Д. Голуб, Б. Козак, В. Напуда. Тренер – Юрій Вірт.

Тим часом, футбольний клуб «Нива» пішов у відпустку. Попередньо, вийти із відпустки планується на початку лютого наступного року для підготовки до весняної частини сезону у Першій лізі.