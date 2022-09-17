На початку тижня з посади головного тренера «Ниви» звільнили Андрія Купоцва. Команду до матчу четвертого туру Першої ліги проти фаворитів та лідерів — житомирського «Полісся» готував спортивний директор команди Сергій Задорожний.

Матч закінчився несподіваною нульовою нічиєю, але Задорожний каже, що змінювати посаду не планує, пише 20 хвилин.

Після трьох турів у новому сезоні Першої ліги тернопільська «Нива» опинилася серед аутсайдерів групи А, маючи у своєму активі лиш одне очко. Керівництво клубу вирішило не продовжувати подальшу співпрацю з головним тренером Андрієм Купцовим. Попереду був матч проти фаворитів дивізіону — «Полісся» і до нього команду готував у якості виконувача обов’язків головного тренера спортивний директор клубу Сергій Задорожний.

Кадрові зміни

І він, у порівнянні з попереднім матчем, зробив одразу аж шість замін у стартовому складі. Не знайшлося місця у стартовій 11-ці для Кіричука, Дударенка, Дедуха, Соколова, Різника та Козака. Більше того, Кіричука, Дударенка та Різника навіть не було у заявці на гру. І якщо відсутність останнього пояснюється тим, що він отримав червону картку в попередні грі. То відсутність перших двох викликає запитання. Запитання, яке ми поставили Задорожному, але відповіді так і не почули, хоча виконувач обов’язків і відповідав:

— Кіричук та Дударенко? Не були вони на стадіоні? Не бачили? Мали бути на стадіоні. 22-го числа закривається трансферне вікно. Ми зараз в пошуку. Хочемо добрати ще декілька футболістів, — відповів Задорожний на запитання про відсутність Кіричука й Дударенка.

Щодо стартового складу, то у воротах, звісно, зберіг своєї місце капітан Механів, справа у захисті Хруставка, а у центрі Зінь. Натомість разом з останнім пару центрбеків склав Демчук, а зліва у обороні вийшов Слива. Партнером Волохатого у центрі поля був Малащук. Вище над ними вийшов Дорошенко, на флангах атаки з’явилися Гатала та Проців, а на вістрі поля лишився Сухоручко.

Головний тренер «Полісся» Юрій Калітвінцев обрав на цю гру ідентичну тактичну схему. Кудрик діяв у воротах. Справа у захисті — Чередниченко, зліва — Морговський, а в центрі оборони Гітченко та Червак. В опорній зоні діяли Огіря та Кушніренко, над ними розташовувався Грицак. На флангах півзахисту грали Шастал та Артем Козак, а єдиним нападником був Будківський.

Матч

Дуже активно та агресивно розпочали цей поєдинок господарі. Можливо, хотіли себе показати перед ймовірним новим головним тренером, або ж перед виконувачем обов’язків головного, який, теоретично, також міг би змінити повноцінно посаду в клубі. Хоча Задорожний на питання про те чи має він бажання стати головним тренером відповідає негативно.

— Ні, ні. Кандидати є, спілкуємося. Ми хочемо, щоб зберігся тернопільський характер, боротьба. Думаю, що вболівальникам це подобається, коли ми граємо «від ножа», моменти є, несемося. Почати треба з цього, — розповів Задорожний.

Відтак уже на першій хвилині гри, поки диктор по стадіону ще не встиг завершити оголошувати склади команд, «Нива» могла та мала відкривати рахунок у грі, шокувати опонентів. Це Гатала змістився з лівого флангу ближче до центру і метрів з 22-х правою ногою цілив у дальній верхній кут. Кудрик уже не міг допомогти «Поліссю», проте команду з Житомира врятувала поперечка воріт.

Ще одна класна нагода була на 5-й хвилині. Демчук зіграв на підбиранні після розіграшу кутового і повернув м’яч до чужого штрафного, туди вривався Проців, міг вирішувати долю епізоду сам, але віддав пас у центр на Сухоручка. Нападник міг розстрілювати ворота «Полісся», але захисник у підкаті завадив йому це зробити.

Надалі у «Ниви» не було аж таких небезпечних моментів, хоча саме господарі грали активніше, жорстко, а іноді навіть жорстоко. Втім вдало та вчасно у гру втручався арбітр Євген Назаров та не дав гравцям перейти межу.

Моменти виникали у обох команд. Але справді небезпечний був на останній хвилині тайму. Будківський на підступах до штрафного майданчика «Ниви» скинув м’яч грудьми під удар на Козака. Той бив у дотик, але м’яч лиш облизнув стійку воріт.

Другий тайм

По перерві гра набула іншого характеру. Фаворити, все ж таки прийшли до тями і вже «Полісся» грало першим номером, диктуючи хід поєдинку. Житомиряни все більше завдавали ударів по воротах, але всім їм чогось бракувало.

Після розіграшу кутового і скидки на лінію воротарського, головою розстрілював ворота Будківський — чудову реакцію продемонстрував Механів. Грицуку не вдалося нанести акцентованого удару, це дозволило Зіню винести м’яч на кутовий. Ще раз на ударну позицію виводили Будківського —знову Зінь заблокував цей удар у підкаті.

Активна гра уперед від гостей дозволяла господарям проводити контратаки. Двічі на вістрі опинявся Проців, але одного разу не зміг, як слід, зупинити м’яч, а іншого його удар був не точним. Сухоручко, завдяки грі корпусом, протис опонента, вийшов на ударну позицію, але трошки не влучив у ближній нижній кут.

Лиш на останні кілька хвилин Калітвінцев випустив на поле улюбленця тернопільський уболівальників Кисленка, який до «Полісся» виступав якраз у складі «Ниви». І коли вже йшли три компенсовані арбітром хвилини до другого тайму Кисленко міг заробити пенальті у ворота своєї колишньої команди. Чи точніше сказати хотів заробити пенальті. Але арбітр Назаров «розкусив» його наміри і замість вказати на 11-метрову позначку — показав попередження за симуляцію Кисленку. А невдовзі і пролунав фінальний свисток. «Суха» нічия, якою «Нива» зупиняє «Полісся», вперше у сезоні забираючи очки у команди з Житомира.

Після гри

Юрій Калітвінцев, головний тренер «Полісся»:

— Ми очікували важку гру. Перед грою я акцентував увагу гравців на тому, що буде дуже багато боротьби, — розпочав українською післяматчеву пресконференцію уродженець росії Калітвінцев, який у 1990-х отримав українське громадянство. —Другий тайм, наша гра покращилася, був непоганий контроль м’яча. Була велика напруга. Я хлопцям казав, що у кожній грі на першому місці боротьба. Наш суперник дуже міцний, нам завжди в Тернополі дуже тяжко грати, в основному програємо, а зараз нічия. Задоволений я рахунком? Трошки. Думаю, що нічия це закономірний результат.

Сергій Задорожний, в.о. головного тренера «Ниви»:

— Мені сподобалася гра. Хлопці проявили характер, билися. «Полісся» непогана команда. Хотілося перемогти, але і нічия, на даний момент, непоганий результат. Ми хочемо очок побільше, ми планували це, ставили завдання. Зараз у нас два очки — це замало. Хочемо бути вище трошки. Зміни у складі? Це я бачив у тренувальному процесі, поспілкувалися, я дав можливість більше проявити себе місцевим футболістам. Тим паче, що грали у Тернополі. Вважаю, що вони непогано себе проявили, дали гарну боротьбу. І ми заслужено одне очко здобули.

Склади команд

«Нива»: Механів, Хурставка, Зінь, Демчук, Слива, Волохатий, Малащук (Дедух 82), Гатала (Олег Соколов 82), Дорошенко (Богдан Козак 59), Проців (Бей 88), Сухоручко (Вольський 88)

В.о. головного тренера: Сергій Задорожний



«Полісся»: Кудрик, Чередніченко, Гітченко, Червак, Морговський (Шаповал 46),Огіря, Кушніренко (Кисленко 87), Шастал (Янаков 67), Грицук, Козак, Будківський

Головний тренер: Юрій Калітвінцев

Головний арбітр: Євген Назаров (Харків)

Асистенти: Олексій Дубовий (Луганськ), Сергій Наскалов (Київ)

Попередження: Дорошенко 49 – Янаков 86, Кисленко 90+3