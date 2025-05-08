«Нива» перша пропускає, але перемагає: чудовий подарунок у переддень народження тренеру

3 травня тернопільська «Нива», яка виступає у групі «Вибування» першої ліги, приймала кременчуцький «Кремінь».

З перших хвилин тернопільські футболісти заволоділи ініціативою й почали загрожувати воротам гостей. Але досить несподівано на 10-й хвилині зустрічі рахунок відкрили кременчуцькі футболісти. Після подачі Боровського головою переправив м’яч у сітку тернополян Андрій Савіцький – 0:1.

«Ниві» потрібно було понад 20 хвилин, щоби зрівняти рахунок у поєдинку. Після передачі від Максима Мудрого Мар’ян Мисик пробивав з меж штрафної і м’яч зрикошетивши від захисника гостей влучив у ворота – 1:1.

Наприкінці тайму Мисик міг відзначитися й вдруге, але м’яч після його удару зі штрафного влучив у поперечину. Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

На початку другого тайму досить небезпечно загрожував воротам тернополян Савіцький, але вже до кінця цього поєдинку забивали лише господарі. Як і у попередніх матчах «Ниви» спрацювали заміни тренера Юрія Вірта.

Спочатку Віталій Михайлів віддав передачу на Івана Паламарчука, чий простріл замкнув Денис Резепов – 2:1. Згодом знову забив Мисик, але з офсайду. Міг збільшувати рахунок після передачі того ж Мисика й Мудрий, але не влучив, а остаточний рахунок після передачі Резепова встановив Богдан-Юліан Вишинський, який лівою ногою пробив повз воротаря «Кременя» – 3:1.

Тож футболісти «Ниви» зробили чудовий подарунок у переддень народження своєму тренеру Юрію Вірту.

ФК «Нива» (Тернопіль) – ФК «Кремінь» (Кременчук) – 3:1 (1:1).

Голи: Мисик (32), Резепов (52), Вишинський (68). – Савіцький (10).

«Нива» стартовий склад: Ілля Ольховий, Андрій Демиденко, Арсен Слотюк (к), Максим Мудрий, Мілан Михальчук (44, Іван Паламарчук), Віталій Михайлів, Сергій Давидов (86, Марко Кицун), Андрій Бей (67, Богдан-Юліан Вишинський), Радіон Посєвкін (46, Денис Резепов), Мар’ян Мисик, Валентин Напуда (46, Вадим Сидун).

Отож, «Нива» маючи в активі 27 очок ділить друге/третє місце турнірної таблиці з івано-франківським «Прикарпаттям».

Наступний подинок 7-го туру футболісти «Ниви» зіграють 8 травня в гостях з вишгородським «Діназом» з Київщини, який у першій грі перемогли з рахунком – 5:0.

Фото: ФК «Нива»