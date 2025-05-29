«Нива» перемогла «Фенікс-Маріуполь»

23 травня у 9-му турі футболісти тернопільської «Ниви», яка виступає у групі «Вибування» першої ліги, зустрічалися на виїзді у Винниках із «Феніксом-Маріуполем».

Суперників перед очним протистоянням відділяв всього один заліковий пункт, тож обидва колективи були налаштовані на перемогу.

Команди без розвідки розпочали поєдинок, більш комбінаційний футбол демонстрували футболісти «Ниви», якій й заволоділи незначною територіальною перевагою на футбольному полі, натомість господарі демонстрували жорсткий футбол з частими порушенями правил.

Моменти відрити рахунок мали обидві команди, хоча «Нива» й створила більше небезпечних моментів біля воріт господарів.

На 22-й хвилині з-за меж штрафної небезпечно пробивав Денис Резепов. Але м’яч пролетів повз стійку. Згодом відзначитися могли вже господарі, Данилюк після скидання Махнєва пробив у поперечку. На 32-й хвилині після навісу з кутового пробивав Іван Паламарчук і екс-воротар тернополян Жупанський виручив свою нову команду.

Коли вже здавалося, що команди підуть на перерву за нульового рахунку, на 44-й хвилині суддя за фол проти Резепова призначив пенальті у ворота господарів. Одинадцятиметровий реалізував Віталій Михайлів, хоча екс-воротар «Ниви» Жупанський вгадав напрямок удару і навіть кінчиками пальців зачепив м’яча – 0:1.

Варто відзначити вдалі дії воротаря «Фенікса-Маріуполя», який у складі господарів був, мабуть, найкращий, неодноразово рятуючи команду від пропущеного голу.

У другому таймі першим номером вже намагалися грати господарі, але їм бракувало гостроти і точності на завершальних стадіях атак. Тернопільські футболісти також не відсиджувалися в обороні, вдало грали на перехопленнях й мали нагоди, щоби подвоїти рахунок, зокрема на 66-й хвилині, суддя міг призначати другий пенальті у ворота господарів. На 87-й хвилині небезпечно пробивав Валентин Напуда.

Поєдинок добігав до кінця, гравці обох команд почали частіше помилятися, загалом помилок вистачало й упродовж поєдинку.

Наприкінці зустрічі господарі мали нагоду, щоби зрівняти рахунок, але нею не скористалися, тож у підсумку мінімальна перемога «Ниви».

ФСК «Фенікс-Маріуполь» – ФК «Нива» – 0:1 (0:1).

Гол: В. Михайлів (45, пен.).

«Нива»: Ілля Ольховий, Юрій Михайлів, Мар’ян Бац, Іван Паламарчук, Богдан-Юліан Вишинський, Віталій Михайлів (Марко Кицун, 46), Сергій Давидов, Андрій Бей (Назар Янчишин, 75), Радіон Посєвкін (Максим Крамарчук, 69), Мар’ян Мисик (Максим Вадовський, 46), Денис Резепов (Валентин Напуда, 69).

Головний тренер: Юрій Вірт.

Отож, «Нива», маючи в активі 32 очки, займає друге місце турнірної таблиці і цілком може здобути 1-е місце у випадку виїзної перемоги у завершальному поєдинку 10-го туру 30 травня над прямим своїм конкурентом у боротьбі на перемогу у групі «Вибування» сумською «Вікторією».