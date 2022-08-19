Тернопільська «Нива» продовжує підготовку до чемпіонату першої ліги сезону 2022/23, який стартує 27 серпня. Минулого тижня тернопільські футболісти на тренувальних зборах зіграли два чергові контрольні поєдинки.

Перший завершився розгромною перемогою тернополян у протистоянні з аматорською командою Івано-Франківщини. Жовто-зелені провели по три голи у кожному з таймів, натомість, дозволивши супернику відзначитися лише раз.

Початок розгрому у середині першого тайму поклав нападник Даніїл Вольський. Спочатку він ударом головою замкнув флангову подачу Хруставки, а через десять хвилин після передачі від Дударенка оформив дубль.

До перерви рахунок вдалося збільшити Арсентію Дорошенко, який з близької відстані вразив нижній кут воріт суперника.

Другий тайм «Нива» теж розпочала із взяття воріт. Голкіпер «Престижу» порушив правила у штрафному майданчику і пенальті чітко реалізував Олег Соколов.

Наприкінці матчу нечисельні уболівальники в Озерній побачили ще три взяття воріт. Спочатку фланговий простріл партнера замкнув нападник «Ниви» Сухоручко, на 85-й хвилині гості таки відквитали один м’яч, а остаточний рахунок встановив гравець «Ниви» Олександр Кобеля.

«Нива» – «Престиж» – 6:1 (3:0).

Голи («Нива»): Вольський (21, 31), Дорошенко (33), Соколов (48 пен.), Сухоручко (79), Кобеля (89).

13 серпня ФК «Нива» у контрольному поєдинку зустрічався у Теребовлі із своїм суперником – чернівецькою «Буковиною».

Доволі чисельна кількість уболівальників на місцевому стадіоні стала свідком чотирьох голів – по два у кожному з таймів.

Наприкінці першої 45-ти хвилинки команди обмінялись голами. На точний удар головою нападника Даниїла Сухоручка гості відповіли на 42-й хвилині влучним ударом одного із потенційних новачків «Буковини».

У другому таймі підсумок зустрічі вирішив дубль від Ігоря Гатали, який вивів команду на матч із капітанською пов’язкою. Спершу він реалізував пенальті, яке сам і заробив. А згодом забив ефектним ударом головою у падінні після флангового навісу.

«Нива» – «Буковина» – 3:1 (1:1).

Голи («Нива»): Сухоручко (40), Гатала (55 пен, 60).