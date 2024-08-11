«Нива» добре грала, але дальше у боротьбі за кубок йде «Буковина»

3 серпня у першому попередньому етапі Vbet Кубка України тернопільська «Нива» приймала чернівецьку «Буковину».

Більшість футбольних експертів відводили роль фаворита у цьому протистоянні «Буковині», але як показав початок поєдинку, першим номер все ж намагалися грати тернопільські футболісти, які заволоділи невеликою територіальною перевагою, що зрештою, принесло результат. На 14-й хвилині капітан команди Андрій Різник у штрафному майданчику «Буковини», отримав передачу з лівого флангу та направив м’яч у ворота гостей – 1:0. Проте, гості досить швидко зрівняли рахунок після точного удару Арсенія Кілєвого – 1:1.

Дальше поєдинок за рівної боротьби тривав на зустрічних курсах, гостріше намагалися атакувати все ж господарі, яких підганяли вперед вболівальники.

У другому таймі «Нива» виглядала цікавіше і створила більше гольових моментів, які, на жаль, так і не вдалося завершити точним і переможним ударом.

Спочатку Арсентій Дорошенко зі штрафного удару віддав передачу Андрію Різнику, але з його потужним ударом з кількох метрів впорався воротар «Буковини», а потім Зінь у високому стрибку трохи неточно пробив головою після подачі Дорошенка. У середині тайму воротар гостей знову рятував команду після удару низом метрів із 17-ти Ігоря Гатали. Зрештою, на останній хвилині основного часу перемогу своїй команді міг принести захисник «Ниви» Мар’ян Бац, який небезпечно пробив головою з близької вiдстанi, проте надійно зіграв голкіпер «Буковини».

Основнй час завершився внічию і командам довелося зіграти півгодинний овертайм.

У першому овертаймі перевага господарів була беззаперечною, вони постійно атакували, намагаючись схилити шальку терезів на свою користь, але м’яч вперто не хотів влітати у ворота чернівецьких футболістів. Зокрема, на 100-й хвилині Валентин Напуда з кiлькох метрiв завдав небезпечного удару головою, проте воротар «Буковини» знову зміг зреагувати і перевести м’яча через поперечину.

У другому овертаймі гра трішки заспокоїлася і стало зрозуміло, що все вирішить серія пенальті. Одинадцятиметрові краще вдалися гостям з Чернівців. Героєм серії пенальті став воротар «Буковини» Данило Каневцев, який відбив удари Дениса Голуба та Андрія Зіня.

Сьогодні в матчі із «Буковиною» дебютували у футболці «Ниви» одразу 5 новачків команди – Марʼян Бац, Єгор Капустян, Микита Михайленко, Валентин Напуда та Андрій Кухарук. Ще троє Пежинський, Вадовський і Слотюк так і залишилися на лаві запасних.

Загалом «Нива» на поразку не заслуговувала і провела досить непоганий, цікавий та змістовний матч і в цьому, мабуть, неабияка заслуга тренерського штабу на чолі з Євгеном Калиниченком. Сподіваємося, що при такій грі, перемоги тернополян ще попереду.

«Нива» (Тернопіль) – «Буковина» (Чернівці) – 4:5 (1:1, 3:4 – серія пенальті).

Голи: А. Різник (14). – А. Кілєвий (16).

Пiсляматчевi пенальтi: Кухарук (1:0), Тищенко (1:1), Дорошенко (2:1), Шинкаренко (2:2), Денис Голуб (2:2, воротар), Морговський (2:3), Кицун (3:3), Кольцов (3:4), Зiнь (3:4, воротар).

«Нива»: Жупанський, Зiнь, Бац, Демчук, Бей (Голуб, 82), Капустян (Михайленко, 60), Дорошенко, Гатала (Кухарук, 70), Козак (Мудрий, 82), Галадей (Кицун, 102), Рiзник (Напуда, 91).