«Нива» добре грала, але далі у боротьбі за кубок йде «Буковина»

28 жовтня у поєдинку 1/8 фіналу Vbet Кубка України сезону-2025/2026 тернопільська «Нива» у Чернівцях зустрічалася із місцевою «Буковиною».

Після впевнених звитяг у двох попередніх раундах Кубка України – виїзної перемоги 3:0 над одеською «Реал-Фармою» та домашнього тріумфу 3:0 над прем’єрліговою СК «Полтавою», «Нива» вперше за понад десять років вийшла до 1/8 фіналу турніру. «Буковина», яка до кубкової зустрічі із «Нивою» мала фантастичну серію з 13 перемог поспіль, без жодної нічиєї чи поразки.

Уже на перших хвилинах першого тайму тернопільські футболісти створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Найреальніший шанс відкрити рахунок на 5-й хвилині мав Денис Резепов, який вийшов віч-на-віч із голкіпером, проте воротар «Буковини» врятував команду. Господарі відповіли супермоментом через десять хвилин. Підлепенець технічно обробив м’яч і пробив низом, але надійно зіграв воротар «Ниви» Ілля Ольховий.

Загалом перший тайм пройшов на зустрічних курсах із невеликою територіальною перевагою господарів. Команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами.

Після удару Мар’яна Мисика м’яч пролетів поруч зі стійкою, небезпечними були й флангові простріли від Мілана Михальчука, штрафні та кутові удари у виконанні тернопільських футболістів.

Проте на 37-й хвилині «Буковина» відкрила рахунок у поєдинку. Після подачі з кутового футболісти вибили м’яч на Євгена Підлепенця, який потужним ударом розстріляв ворота Ольхового – 1:0. А перед свистком на перерву чернівецькі футболісти подвоїли рахунок влучним ударом у дальній кут воріт гостй відзначився Петро Стасюк – 2:0.

У другій половині зустрічі футолісти «Ниви» намагалися відігратися. На початку тайму виник суперечливий епізод – після скидки Мар’яна Мисика Денис Резепов першим опинився на м’ячі, але після контакту з гравецем «Буковини» він опинився на газоні штрафного майданчику господарів, але суддя поєдинку не побачив порушення правил.

Були моменти також й у «Буковини» щоби збільшити рахунок.

Наполегливість футболістів «Ниви» таки принесла результат і вони відквитали один м’яч на 2-й доданій хвилині, коли Андрій Бей замкнув простріл з правого флангу, але часу часу на більше у гостей уже не вистачило. У підсумку «Буковина» святкувала перемогу – 2:1.

Головний тренер тернопільської «Ниви» Юрій Вірт у післяматчевому інтервю заначив: «Сьогодні мені сподобалося все: емоції, атмосфера на стадіоні – це був справжній кубковий матч, у якому ніхто не хотів програвати. Щодо гри – ми дуже добре розпочали, створили хороший момент, мали швидкі атаки. Я казав хлопцям: щоб здобути перемогу, потрібно забивати. Ми забили, але це сталося вже на 90-й хвилині. Втрата концентрації під час стандарту призвела до пропущеного гола, а далі був певний шок – одразу отримали другий м’яч. Після цього намагалися переломити хід поєдинку, зробили заміни, додали в агресії, але «Буковина» вже не давала простору – суперник грамотно діяв в обороні… Забили наприкінці, але якби зробили це раніше – інтрига була б ще гострішою. Я подякував своїм футболістам: сьогодні грала молодість проти досвіду. У старті вийшли десять гравців віком від 20 до 23 років. Це дуже молодий колектив, який тільки починає свій футбольний шлях. У «Буковини» ж наймолодшому гравцеві, який вийшов у старті – 26, усі інші старші, досвідчені, з іграми в Прем’єр-лізі. Тож вони заслужено на першому місці. Думаю, що проблем із виходом до УПЛ у них не буде. Ми ж маємо рости, міцніти, прогресувати. Вірю, що з часом і наша команда реально зможе поборотися за підвищення у класі».

«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1 (2:0).

Голи: Є. Підлепенець (37), П. Стасюк (44). – А. Бей (90+2).

Беззуба гра в атаці в Полтаві

2 листопада в чотирнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» зустрічалася на виїзді з полтавською «Ворсклою».

Через повітряну тривогу гра у Полтаві розпочалася на дві години пізніше. У першому таймі тернопільські футболісти володіли територіальною перевагою, а полтавчани намагалися вибігати у швидкі контратаки і варто зазначити, що вони були досить небезпечними. Зрештою, одна з них принесла успіх господарям. На 37-й хвилині забитим м’ячем відзначився Максим Андрущенко.

У другому таймі ситуація на полі виглядала, як і у першій частині зустрічі. Територіальна перевага була у «Ниви», але майже без ударів по воротах суперника і особливих загострень. Не змінили ситуацію на полі й заміни, які провів тренерський штаб тернополян. Натомість, господарі створювали небезпечні моменти поблизу воріт гостей і одна з них на 94-й хвилині принесла результат. Влучного удару у дев’ятку завдав Тимур Кораблін.

Незважаючи на поразку «Нива» із 22 очками залишилася на 6-й сходинці турнірної таблиці.

«Ворскла» (Полтава) – «Нива» (Тернопіль) – 2:0 (1:0).

Голи: М. Андрущенко (37), Т. Кораблін (90+4).

9 листопада в п’ятнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» прийматиме ФК «ЮКСА» (Тарасівка).