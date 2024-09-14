«Нива-2» здолала досить непростого суперника

7 вересня в рамках четвертого туру чемпіонату другої ліги в групі «А» тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» приймав закарпатський ФК «Вільхівці».

У цікавому й напруженому поєдинку господарі святкували перемогу.

Поєдинок розпочинався досить непросто для тернопільських футболістів, які першими пропустили і змушені були відіграватися. Але моменти господарі створювали, тож у середині першого тайму на 23-й хвилині вони зрівняли рахунок, відзначився Валентин Напуда. Ще через кілька хвилини ФК «Самбір-Нива-2» старанням Богдана-Юліана Вишинського вийшов вперед – 2:1. За мінімальної переваги тернополян команди й пішли на перерву.

У другому таймі обидві команди мали моменти, щоб змінювати рахунок. Більше бажання тріумфувати було господарів, які на 90-й хвилині зняли всі питання про переможця. Забитим м’ячем відзначився Назар Янчишин.

ФК «Самбір-Нива-2» – ФК «Вільхівці» – 3:1 (2:1).

Голи: В. Напуда (23), Б.-Ю. Вишинський (25), Н.Янчишин (90). – Шестаков (15).

«Самбір-Нива-2»: Ріпак, Махінка, Матусевич, Танчак (Літепло 75), Бідзінський (Янчишин 83), Михайлів, Довбецький, Вадовський (Вапенський (88), Вишинський (Михайлів 83), Напуда (Мендрук 56), Бац. Заміна: Коломієць, Герега, Скочеляс, Климак, Ковбаснюк, Строцький. Тренер: Сергій Лактіонов.

14 вересня у 6-му турі «Самбір-Нива-2» прийматиме львівський «Куликів».