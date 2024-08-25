«Нива-2» здобула першу перемогу

17 серпня в Івано-Франківську в рамках 2-го туру чемпіонату Другої ліги в групі «А» ФК «Самбір-Нива-2» грав в гостях із місцевою командою «Ревера 1908». Приємно, що у виїзній грі «Нива-2» здобула першу історичну перемогу.

«Ревера 1908» – «Самбір–Нива-2» – 0:1 (0:1).

Гол: Довбецький (32).

«Самбір – Нива-2»: Ріпак (Ольховий 46), Герега, Скочеляс, Матусевич, Климак, Давидов (Гайдук 63), Бідзінський, Пежинський (Вадовський 56), Довбецький (Янчишин 67), Вишинський (Літепло 86), Мендрук. Заміна: Строцький, Болюк, Вапенський, Ковбасюк. Тренер – Сергій Лактіонов.

25 серпня у 3-му турі «Нива-2» прийматиме городенківський «Пробій».