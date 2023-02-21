“Нульове” розмитнення авто: для кого його зберегли і на який термін

В Україні продовжує діяти “нульове” розмитнення, але не для всіх, а лише для автомобілів, які реєструються на військові частини Сил оборони, розповів очільник податкового комітету Вехровної Ради Данило Гетьманцев.

У можновладця запитали, як пілся закінчення війни влада планує вирішувати ситуацію з величезним парком євроблях, які завозилися без мита для потреб Сил оборони України.

Данило Гетьманцев запевнив, що ніяких проблем з автомобілями на єврономерах не буде. Євробляхи, які йшли у військові частини, будуть і надалі перебувати в їхньому розпорядженні. Також він зазначив, що автомобілі на єврономерах продовжують завозити без мита, якщо транспорт призначений для потреб захисників.

“Хоча я б не переоцінював кількість цих авто, що залишиться після війни, бо вони “живуть” на передовій декілька тижнів. В постачанні такого транспорту є потреба, тому їх продовжують ввозити без мита для військових. Це відбувається під обов’язкові документи, які засвідчують потрапляння на військову частину”, – розповів Гетьманцев.

Також він розповів, що наразі влада не думає про те, що може виникнути схема з привласненням безмитних євроблях або користування транспортом у власних потребах.

Після завершення війни, як запевняє Гетьманцев, буде створено відповідний облік європейських автівок та вжито можливих заходів щодо власників авто.