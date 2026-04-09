НСЗУ зупиняє оплати деяким медзакладам

Йдеться про лікарів, які офіційно числяться у кількох клініках одночасно.

Голова НСЗУ Наталія Гусак повідомила про запуск та перші результати автоматичного моніторингу лікарів, які працюють за сумісництвом. За її словами, електронна система охорони здоров’я тепер чітко фіксує фахівців, які зареєстровані у декількох закладах одночасно.

Система ідентифікує кожного лікаря за унікальними номерами та іншими даними в ЕСОЗ. Якщо один і той самий спеціаліст поданий як основний працівник у різних місцях, виникає питання про відповідність закладу вимогам закупівлі медичних послуг.

Для закладів, які не надали обґрунтувань щодо своїх працівників, НСЗУ вже вжила жорстких заходів. Оплати за договорами зупинено згідно з пунктом про ненадання документів на запит НСЗУ. Підготовлено листи для місцевої влади та департаментів охорони здоров’я за результатами моніторингу 2025 року.

НСЗУ нагадує, що за результатами моніторингу засновники (місцеві ради) можуть розглядати питання про призупинення або розірвання контрактів із керівниками медзакладів. Минулого року до типової форми договору з НСЗУ було внесено пункт, який дозволяє ініціювати зміну керівництва, якщо результати перевірок демонструють систематичні порушення.

Наразі НСЗУ готує повний звіт для Міністерства охорони здоров’я та місцевої влади, де будуть вказані заклади з найгіршими показниками та рекомендації щодо розірвання контрактів з окремими головними лікарями.

Нагадуємо: На Тернопільщині шукають лікарів та медсестер: актуальні майже 200 вакансій.

Читайте також: як лікувати та запобігти появі пролежнів.