Чоловік заколов пасинка ножем під час сварки. Під час суперечки чоловік, 1950 року народження, зарізав сина співмешканки. Потерпілий помер на місці події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Про загибель сина у відділення поліції №3 Гусятина повідомила жінка. Під час огляду тіла експерт виявив проникаюче ножове поранення в області серця.

У ході оперативних заходів стало відомо, що суперечка розпочалася за кілька годин до вбивства між підозрюваним та його співмешканкою. Остання розповіла, що чоловік намагався її побити і вона втекла до сусідів. Вже звідти зателефонувала синові і повідомила про конфлікт.

Пасинок приїхав і пішов розбиратися до вітчима. Завершилися «розбірки» смертю 43-річного чоловіка. Підозрюваний розповів, що ніж висів на поясі, а коли вони під час штовханини впали на землю, то лезо смертельно поранило родича. Так це чи ні встановить судово-медична експертиза та слідчі.

Після суперечки чоловік пішов до сусідів і повідомив співмешканці, що її синові погано і він стікає кров’ю.

Підозрюваного затримали згідно із статтею 208 КПК. Йому оголосили підозру відповідно до статті 115 (умисне вбивство) ККУ та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Триває слідство.