Начальниця управління освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома розповіла, як триває підготовка до нового навчального року, та за яких умов заклади освіти зможуть працювати офлайн.
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Начальниця управління освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома розповіла, як триває підготовка до нового навчального року, та за яких умов заклади освіти зможуть працювати офлайн.
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