До новорічно-різдвяних свят залишилося трохи більше місяця, а отже саме час подумати про облаштування парків та скверів у Тернополі.

Чи встановлювати цьогоріч головну ялинку міста, чи відкривати файне зимове містечко – ці питання тернополяни вже активно обговорюють у соціальних мережах. Журналісти «20 хвилин» вийшли на вулиці міста та дізналися думку тернополян.

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Зараз не час…

У мережі з’явилася петиція від Наталії Попович із закликом не витрачати цьогоріч кошти на придбання та встановлення новорічних ялинок. Жінка пропонує не витрачати кошти на розваги, а передати їх на потреби військових або внутрішньо переміщених осіб. А як жителями Тернополя така ідея.

Що кажуть у соціальних мережах?

Для більшого охоплення думок тернополян щодо підготовки новорічних локацій, ми також провели опитування у соціальній мережі. Участь в опитуванні взяли 586 людей і 80% відповідей негативні. Ми зібрали ще кілька коментарів, що залишили люди під публікацією з опитуванням.

Можна обійтися цього року без ялинки. Ще й проблеми зі світлом. Краще зекономити і виділити на ЗСУ, – радить пані Інна. Треба до всього підходити розумно. Для дітей поставте ялинку вдома. А в місті не ставте, краще передайте ці кошти на ЗСУ, – погоджується Любов Бойко. У дітей повинно бути свято, незважаючи на війну і втрати. Не забирайте у них дитинство, – написала пані Світлана.

Що каже міська влада?

Також ми поцікавилися у Тернопільської міськради, чи планують цього року в місті відкривати новорічні локації? Чи готуватися дітям та батькам до свята, а якщо і облаштовуватимуть, то що саме. Зі слів Тернопільського міського голови Сергія Надала, святкування не на часі.

Я думаю, відповідь на це питання мають дати самі тернополяни. Ми може зробимо якесь опитування людей, оскільки наші думки розділяються. Однозначно не може бути ніяких святкувань, масових заходів, гулянь, катань, громадського харчування, алкоголю і всього іншого. Ковзанки точно не буде, адже на це потрібно багато електроенергії, а нам треба її економити, – каже пан Сергій.

Та все ж, маленькі тернополяни можуть розраховувати на хоча б невелике свято для них.