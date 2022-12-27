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Новорічна казка, що живе у музеях Тернопільщини і на горищах дідусів (фото)

27.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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19 грудня у Теребовлянському музеї-майстерні відкрили виставку іграшок Теребовлянської фабрики ялинкових прикрас, різдвяних листівок та марок із різних країн світу.

Як розповів директор Ярослав Ярошевський: «Виставку створили на основі фондової колекції музею. В експозиції представлені новорічні та різдвяні листівки, конверти та марки України й інших країн, різдвяні листівки вояків УПА 1949–1952 рр., а також листівки і марки української діаспори. В епоху, коли не було Інтернету, листівки були єдиним способом привітати родину з іншого міста чи навіть з-за океану. Вони завжди були особливим подарунком, берегли тепло рук рідної людини».

Основу ж виставки сформовано з новорічних прикрас фабрики ялинкових прикрас, тут – діди морози, снігурки, міні-ялинки, скляні кульки, пофарбовані у різні кольори, подекуди оздоблені орнаментами, верхівки, бурульки, дзвіночки, грибочки, шишки, гірлянди, котрі були виготовлені на підприємстві у 1960-1980 роках.

Тепер залишилася лише пам’ять про фабрику та новорічно-різдвяна казка, яку працівники дарували не одному поколінню дітей… І як добре, що нині ця казка ще живе, вона збережена у музеях, домівках батьків, на горищах бабусь і дідусів, де акуратно поскладена в дерев’яні ящички, що пахнуть сіном, святом і нашими спогадами. Мабуть, там і залишилося наше дитинство…

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: ялинкові прикраси, виставка ялинкових прикрас, Теребовлянська фабрика ялинкових прикрас

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