Нові ставки акцизу на пальне

З 1 вересня діють нові, збільшені ставки акцизного податку на пальне. Також розширили можливості зберігання пального для генераторів.

Це передбачено Законом України від 18.07.2024 №3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку». Як інформує Державна податкова служба України, цей закон встановлює нові ставки акцизного податку на бензин, газойлі (дизельне пальне), скраплений газ та паливо моторне альтернативне, розширює можливості зберігання пального для генераторів, а також вносить ще декілька змін до ПКУ та до Закону №3817.

Ставки акцизу на пальне збільшуватимуться чотири рази: з 1 вересня 2024 року, а потім щороку підвищуватимуться з 1 січня 2025-го, 2026-го та 2027 року. Так поступово до 1 січня 2028 року ми прийдемо до тих ставок, які зазначені у п. 215.3.4 ПКУ – з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 року про реструктуризацію системи Співтовариства для оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії.

Відтак з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно встановлено такі ставки акцизного податку: на бензини – 242,6 євро за 1000 літрів, з подальшим збільшенням до 359 євро за 1000 літрів у період до 1 січня 2028 року; на газойлі (дизельне пальне) – 177,6 євро за 1000 літрів, з подальшим збільшенням до 330 євро за 1000 літрів у період до 1 січня 2028 року; на скраплений газ – 148 єро за 1000 літрів, з подальшим збільшенням до 250 євро за 1000 літрів у період до 1 січня 2028 року; на паливо моторне альтернативне – 184,08 євро за 1000 літрів, з подальшим збільшенням до 272,4 євро за 1000 літрів у період до 1 січня 2028 року.