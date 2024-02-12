12.02.2024 20:12

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Нові схеми шахраїв на Тернопільщині: жінка втратила 100 тисяч гривень

12.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Оперативно, Новини, Тернопіль

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 У шахрайську пастку потрапила жителька Тернополя, яку аферисти ошукали на 100 000 гривень. Жінка звернулася за допомогою до працівників поліції.

Як розповіла потерпіла, що до неї зателефонували нібито співробітники банківської установи й запевнили, що невідомі особи отримали доступ до її електронного гаманця. Аферисти зазначили, щоб вберегти кошти їх потрібно перерахувати на віртуальну картку, створену немовби спеціально для неї.

Надалі тернополянка у мобільному додатку підтвердила перекази. Шахраї отримали доступ до банківського рахунку і зняли усі кошти.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Теги: шахрайство на Тернопільщині, Тернопіль, шахрайські схеми

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