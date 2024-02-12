Нові схеми шахраїв на Тернопільщині: жінка втратила 100 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапила жителька Тернополя, яку аферисти ошукали на 100 000 гривень. Жінка звернулася за допомогою до працівників поліції.

Як розповіла потерпіла, що до неї зателефонували нібито співробітники банківської установи й запевнили, що невідомі особи отримали доступ до її електронного гаманця. Аферисти зазначили, щоб вберегти кошти їх потрібно перерахувати на віртуальну картку, створену немовби спеціально для неї.

Надалі тернополянка у мобільному додатку підтвердила перекази. Шахраї отримали доступ до банківського рахунку і зняли усі кошти.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.