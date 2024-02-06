Нові шахрайські схеми на Тернопільщині: жінка втратила 128 тисяч гривень

Кримінальне провадження за фактом шахрайства розпочали співробітники Тернопільського районного управління поліції. Жителька Тернополя потрапила в шахрайську пастку і втратила 128 000 гривень.

51-річна жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий й представився працівником мобільного телефонного зв’язку. Співрозмовник запевнив потерпілу про можливі технічні несправності із мережею й запропонував створити сім-картку із безперебійним зв’язком. Жінка погодилася і назвала зловмиснику цифри із СМС-повідомлень. Як наслідок – з банківської картки зникли гроші.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити особу афериста.

Правоохоронці наголошують мешканцям області, що працівники мобільних операторів не телефонують до користувачів з метою дізнатися певні дані, які надходять їм на смартфони. Така інформація вважається конфіденційною й не підлягає розголошенню.

Аби убезпечити свій електронний гаманець, фахівці радять номер телефону прив’язати до паспорта. В такому випадку шахраї не зможуть змінити ваш номер та отримати доступ до особистої інформації.

Усю інформацію, яку ви отримуєте від додзвонювачів, перевіряйте самостійно. Зловмисники розраховують на психологічний вплив, раптовість та неспроможність у стресовій ситуації адекватно оцінити почуте.