Нові деталі ДТП у Збаражі: Ігор Богайчук відмовляється пройти алкотестер (ВІДЕО)

Сьогодні, 12, лютого у скандалі з керівником збаразького комунального підприємства Ігорем Богайчуком, який вчинив ДТП, з’явилися нові деталі.

У скандалі з керівником збаразького комунального підприємства Ігорем Богайчуком, який вчинив ДТП, з’явилися нові деталі.

15 січня керівник КП «Збараж» Ігор Богайчук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. За словами свідків, на момент аварії Богайчук був у нетверезому стані. Окрім цього, у той вечір він кермував службовою автівкою.

На відео, яке відзняли правоохоронці, Ігор Богайчук навідріз відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння «драгером». А поведінка та розмова Богайчука з поліцейськими, схоже, лише підтверджує те, що за кермом він таки був «під мухою».