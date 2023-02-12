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Нові деталі ДТП у Збаражі: Ігор Богайчук відмовляється пройти алкотестер (ВІДЕО)

12.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Збаразька міська громада, Події

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Сьогодні, 12, лютого у скандалі з керівником збаразького комунального підприємства Ігорем Богайчуком, який вчинив ДТП, з’явилися нові деталі.

У скандалі з керівником збаразького комунального підприємства Ігорем Богайчуком, який вчинив ДТП, з’явилися нові деталі.

15 січня керівник КП «Збараж» Ігор Богайчук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. За словами свідків, на момент аварії Богайчук був у нетверезому стані. Окрім цього, у той вечір він кермував службовою автівкою.

На відео, яке відзняли правоохоронці, Ігор Богайчук навідріз відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння «драгером». А поведінка та розмова Богайчука з поліцейськими, схоже, лише підтверджує те, що за кермом він таки був «під мухою».

Теги: новини Тернопільщини, смертельна ДТП, Збаразька громада

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