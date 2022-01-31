Станція спеціального техобслуговування надає ряд послуг по кузовному ремонту авто, а саме: – відновлення геометрії кузова на стапелі; – зварювальні роботи; – рихтовка любої складності; – фарбування у професійній покрасочній камері; – поліровка кузова та оптики; – ремонт пластикових деталей; – гарантія на виконані роботи!

Надаємо допомогу лаветою у доставці авто на станцію. Співпрацюємо з різними авторозборками (ШРОТ), що надає змогу оперативно підібрати елементи кузова у найкоротший час. Працюємо виключно з якісними та брендовими матеріалами. Працівники з великим стажем роботи.

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Працюємо без вихідних з 7-00 до 22-00 год. Телефон – 068 012 19 58 (Мирослав)