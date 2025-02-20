Нова грошова допомога на лікування та техзасоби для військових: Сергій Надал

Фінансову підтримку на придбання спорядження та технічних засобів отримають 208 військових Тернопільської громади. З початку року таку допомогу надано 650 воїнам, а у 2024 році – 3198 захисникам.

Одноразова грошова допомога на лікування та реабілітацію у розмірі 15 000 гривень призначена 12 захисникам. Від початку року таку підтримку отримали 37 військових, а у 2024 році виплати надано 295 захисникам Тернопільської громади.

“Підтримка захисників та їхніх родин залишається одним із головних пріоритетів громади. Кожен військовий, який звертається за допомогою, отримує її у повному обсязі”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Документи на отримання фінансової підтримки приймають у відділі звернень міської ради на вулиці Листопадова, 6.

Фінансова підтримка надається на підставі поданих документів після розгляду відповідною комісією. Рішення про надання допомоги ухвалюється індивідуально щодо кожного звернення від військових Тернопільської громади.

Новина від пресслужби