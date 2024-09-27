Норвегія не прийматиме біженців з Тернопільщини і ще п’яти областей

З 27 вересня Норвегія не надаватиме колективний захист українцям, які прибувають до Норвегії з шести областей України, які вважаються безпечними.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Ідеться про Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську області. Люди з цих регіонів більше не отримуватимуть захист в Норвегії автоматично, а проходитимуть індивідуальну оцінку своїх потреб у захисті.

Виняток — люди з цих 6 областей, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії, або їхні близькі родичі. Зміни також не стосуються людей, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac), і, відповідно, родичів, які їх супроводжують.

Близько 10% українців, які приїхали до Норвегії у 2024 році, приїхали з регіонів, які UDI зараз вважає безпечними.

Норвегія ухвалила нововведення для контролю та сталості міграційних процесів і щоб могти й надалі рівномірно допомагати українцям.

“Війна в Україні може тривати протягом невизначеного часу, і сьогодні це призвело до найбільшої в Європі кризи, пов’язаної з біженцями”, — кажуть в уряді.