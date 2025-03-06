Нна Тернопільщині судитимуть лісника за службову недбалість

Через неналежне виконання своїх службових обов’язків лісником, невідомі особи здійснили незаконну вирубку цінних порід дерев, що спричинило шкоду довкіллю на суму понад 600 тисяч гривень.

Наразі слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що лісник одного з лісових господарств Тернопільщини не здійснював належних перевірок на ввіреній йому ділянці лісу та не вжив заходів для запобігання порушенням природоохоронного законодавства. У результаті цього невідомі особи незаконно вирізали 33 дерева породи дуб.

Джерело: поліція Тернопільської області