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Нна Тернопільщині судитимуть лісника за службову недбалість

06.03.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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Через неналежне виконання своїх службових обов’язків лісником, невідомі особи здійснили незаконну вирубку цінних порід дерев, що спричинило шкоду довкіллю на суму понад 600 тисяч гривень.

Наразі слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що лісник одного з лісових господарств Тернопільщини не здійснював належних перевірок на ввіреній йому ділянці лісу та не вжив заходів для запобігання порушенням природоохоронного законодавства. У результаті цього невідомі особи незаконно вирізали 33 дерева породи дуб.

Джерело: поліція Тернопільської області

Теги: суд, вирубування дерев, лісник

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