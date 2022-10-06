2 жовтня у 6 турі «Нива» на виїзді зустрічалася з ФК «Епіцентр» (Дунаївці).

Перед поїздкою тернополян у Дунаївці на Хмельниччину президент футбольного клубу «Нива» Степан Рубай в інтерв’ю клубній пресслужбі запевнив, завдяки тому, що, окрім будівельної компанія «Інвест-Родина», долучився ще один інвестор, «фінансова ситуація у клубі стабільна, а заробітні плати у гравців залишились на тому ж рівні, що і у довоєнний час».

«Віднедавна ми також заручилися підтримкою Першої подільської парової броварні, яку представляє торгова марка «Глібівське», – зазначив С. Рубай.

Але повернемося до поєдинку. Команди до цього матчу двічі зустрічалися у рамках Кубка України, тоді в обох поєдинках перемогу святкували футболісти «Епіцентру».

У неділю у Дунаївцях перший тайм відбувся за повної переваги «Ниви», футболісти якої принаймні двічі могли відкривати рахунок. На 9-й хвилині Максим Проців вийшов майже віч-на-віч з воротарем, але удар у нього вийшов не сильним, і голкіпер господарів надійно зіграв у цьому епізоді. На 22-й хвилині Богдан Козак з 20-ти метрів пробив на техніку, але голкіпер подолян здійснив неймовірний сейв та перевів м’яч на кутовий.

У господарів у першому таймі не було жодного гольового моменту.

У другому таймі тернополяни продовжували володіти теритоторіальною перевагою, котра, зрештою, втілилася у забитий гол. Найактивнший у складі «Ниви» Андрій Різник вдало відпрацював на лівому фланзі, увірвався у штрафний майданчик «Епіцентру» та з гострого кута пробив, голкіпер відбив, а на добиванні першим був Роман Волохатий – 0:1.

Футболісти «Епіцентру» намагалися перехопити ініціативу, але у них в атаці нічого не виходило. Допоки після подачі кутового вони таки забили. Беженар навісив у штрафний майданчик гостей, де Глущук в один дотик ногою з лінії воротарської зрівняв рахунок – 1:1.

Наприкінці поєдинку у тернополян міг замикати передачу Данило Сухоручко, також і у футболістів з Хмельниччини був подібний момент. У підсумку – нічия, хоча «Нива» була ближчою до перемоги.

«Епіцентр» – «Нива» – 1:1 (0:0).

Голи: Юрій Глущук 81 – Роман Волохатий 68.

Нива: М. Механів, А. Зінь, О. Хруставка, Д. Сухоручко, А. Різник (А. Дорошенко 85), І. Гатала (А. Бей 85), Р. Волохатий, Б. Козак (Р. Дедух 89), Р. Слива, М. Демчук, М. Проців (О. Соколов 71).

У післяматчевому коментарі виконуючий обов’язки головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний зазначив:

«Мені сподобалася наша гри, ми налаштовувалися на перемогу, але, бачите, свої моменти не реалізували. Пропустили ще прикрий гол, скажімо так… Нам не вистачає зараз очок, хочеться більшого, тому наступні матчі будемо намагатися вигравати та поповнювати очковий багаж».

9 жовтня у 7 турі «Нива» прийматиме чернівецьку «Буковину».