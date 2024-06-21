“Нічний кошмар”: Фонд Сергія Притули, Сергій Стерненко і монобанк розпочали новий мегазбір на 160 млн грн на 1 000 приладів нічного бачення

Благодійний фонд Сергія Притули разом з monobank та Сергієм Стерненком запустили мегазбір “Нічний кошмар”. Мета – 160 000 000 грн на 1000 приладів нічного бачення Armasight PVS-14 Gen-3 (далі ПНБ) для забезпечення Сил Оборони України. Збір триватиме три дні.

“Експорт приладів найсучаснішого покоління Gen.3 суворо обмежений країною-виробником — Сполученими Штатами Америки. Він потребує отримання експортної ліцензії, яку видає Державний Департамент США. У тісній взаємодії із Посольством України в США та Військово-Повітряним Аташе з питань оборони, фонд отримав ліцензію на 1 000 приладів за фіксованою ціною”, — каже засновник фонду, волонтер Сергій Притула.

PVS-14 мають високу чутливість і роздільну здатність, компактний і легкий дизайн. Покоління Gen-3 приладів нічного бачення дозволяє отримувати чітке яскраве зображення в повній темряві.

“Ця оптика дозволить нашим штурмовикам кошмарити ворога навіть глибокої ночі. Не сховається ніхто!”, — зазначив волонтер, блогер Сергій Стерненко.

ПНБ допоможуть нашим військовим виконувати штурмові, розвідувальні, диверсійно-розвідувальні операції вночі. Ці прилади можуть бути використані як монокуляри, а також можуть бути приєднаними до шолома, щоб забезпечити відмінну мобільність та зручність в умовах бойових дій.

“Настав час концентруватися на важливих приладах для військових, як от ПНБ. Хоч це і не звучить так пафосно, як збори рік тому, але практична цінність збору – надвелика”, — наголошує Олег Гороховський, monobank™

Нагадаємо, що це — традиційний мегазбір для фонду, який вже третє відбувається на день народження засновника. У 2022 році Фонд Притули спільно з Ігорем Лаченковим, автором телеграм-каналу “Лачен пише”, робили збір на три Байрактари для Повітряних Сил України. За 3 дні було зібрано 600 млн грн. Компанія “Baykar” була розчулена такою єдністю українського народу і передала три борти безплатно. Зібрані ж гроші були направлені на купівлю супутника і доступу до супутникових даних сузір’я супутників ICEYE. У 2023 році Благодійний фонд Сергія Притули розпочав збір “Дістанемо ворога всюди!”. Протягом тижня фонду вдалось зібрати 110,4 млн грн, які були використані на придбання: 7 БПЛА EOS, 1000 FPV-дронів, 20 десантних човнів, 32 вантажівок IVECO Magirus 110-17 та 1 тягача. Уся техніка була передана Силам Оборони.

Долучайтеся до збору!

Банка: https://send.monobank.ua/jar/5jeP2fYag

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Інше: https://prytu.la/nichnyy-koshmar