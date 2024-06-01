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Нічна атака ворога: били по енергетиці поряд з Тернопільщиною

01.06.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Вночі ворог атакував теплоелектростанції у двох сусідніх з Тернопільщиною областях. 

Про це повідомили у ДТЕК.

“І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки”, – ідеться у повідомленні.

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

 

Теги: Тернопільщина, енергетична система, ракетний обстріл, ДТЕК

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