Нічна атака ворога: били по енергетиці поряд з Тернопільщиною

Вночі ворог атакував теплоелектростанції у двох сусідніх з Тернопільщиною областях.

Про це повідомили у ДТЕК.

“І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки”, – ідеться у повідомленні.

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.