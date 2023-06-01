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Ні грошей, ні добрив: фермер з Тернопільщини віддав шахраєві 100 000 гривень

01.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Бережанська міська громада

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До співробітників Бережанського відділу поліції на Тернопільщині звернувся місцевий фермер із заявою про шахрайські дії, вчинені щодо нього невідомою особою.

Підприємець замовив у фірми, яка начебто зареєстрована у Харкові, мінеральні добрива, однак постачальники не відправили йому товар і кошти не повернули.

Як встановили поліцейські, до підприємця зателефонував чоловік, який представився менеджером однієї із агрокомпаній, яка знаходиться у Харкові, та запропонував придбати у них міндобрива.

Незнайомець скинув на електронну пошту фермера договір та рахунок. Відтак заявник перерахував зловмиснику майже 100 000 гривень.

Аферист ще декілька разів виходив на зв’язок з потерпілим, «годував» його різними обіцянками. Проте домовленостей не виконав.

Відомості за даним фактом дізнавачі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Поліцейські вживають оперативно-розшукових заходів для розкриття злочину.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, кримінал, Бережанська ОТГ

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