Незвичний пам’ятник відкрили поблизу Тернополя Тарасу Шевченку

Урочистості відбулись у 209-ту річницю з дня народження Кобзаря.
Як повідомили у Великоберезовицькій селищній раді, постамент виконаний в стилі “індастріал”.
Погруддя знайшли на складах старого закинутого підприємства, відреставрували та встановили на постамент. Останній виготовили з елементів промислового обладнання, здебільшого шестерень.
Окрім цього з металу змайстрували розгорнуту книгу зі словами Кобзаря.
Важить пам’ятник понад тонну. На монументі викарбувані слова Шевченка: “У кожного своя доля і свій шлях широкий…”.