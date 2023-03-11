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Незвичний пам’ятник відкрили поблизу Тернополя Тарасу Шевченку

11.03.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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У селі Острів на Тернопільщині на території Індустріального парку “Західноукраїнський промисловий ХАБ” відкрили пам’ятник видатному українцю Тарасу Шевченку.

Урочистості відбулись у 209-ту річницю з дня народження Кобзаря.

Як повідомили у  Великоберезовицькій селищній раді, постамент виконаний в стилі “індастріал”.

Погруддя знайшли на складах старого закинутого підприємства, відреставрували та  встановили на постамент. Останній виготовили з елементів промислового обладнання, здебільшого шестерень.

Окрім цього з металу змайстрували розгорнуту книгу зі словами Кобзаря.

Важить пам’ятник понад тонну. На монументі викарбувані слова Шевченка: “У кожного своя доля і свій шлях широкий…”.

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Джерело: Тернополянни

Теги: пам’ятник Тарасу Шевченку

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