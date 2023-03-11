Незвичний пам’ятник відкрили поблизу Тернополя Тарасу Шевченку

У селі Острів на Тернопільщині на території Індустріального парку “Західноукраїнський промисловий ХАБ” відкрили пам’ятник видатному українцю Тарасу Шевченку.

Урочистості відбулись у 209-ту річницю з дня народження Кобзаря.

Як повідомили у Великоберезовицькій селищній раді, постамент виконаний в стилі “індастріал”.

Погруддя знайшли на складах старого закинутого підприємства, відреставрували та встановили на постамент. Останній виготовили з елементів промислового обладнання, здебільшого шестерень.

Окрім цього з металу змайстрували розгорнуту книгу зі словами Кобзаря.

Важить пам’ятник понад тонну. На монументі викарбувані слова Шевченка: “У кожного своя доля і свій шлях широкий…”.