Незвична посвята першокурсників відбулася на історичному факультеті ТНПУ

Посвята першокурсників відбулася на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету. Студенти відзначили свято поїздкою в Українські Карпати і Закарпаття з екскурсією до Тустані, урочистою присягою в Закарпатті, підйомом на Пікуй і відвідинами водоспаду Шипіт. У заході брали участь деканат, старшокурсники та студенти-факультету.

Поїздка першокурсників почалася з екскурсії до середньовічної фортеці Тустань – давньоруського оборонного комплексу і митниці на соляному шляху. Декан історичного факультету Володимир Кіцак, який спеціалізується на давній історії та археології України, розповів студентам про історію та функції цієї пам’ятки ХІІ–ХVI століть.

В Закарпатті відбулася сама церемонія Посвяти. Студентський декан Руслан Березюк виголосив присягу першокурсників. Програма включала презентації груп, інтелектуальні конкурси від старшокурсників та спільні фотографії. Під вечір лунали пісні під світлом ліхтарів – це додало святу невимушеної атмосфери.

На другий день група піднялася на вершину гори Пікуй; підйом подолали всі студенти. На вершині були сніг і туман, після чого відбувся невеликий пікнік. На третій день студенти відвідали водоспад Шипіт біля села Пилипець, одна з відомих природних атракцій Закарпаття.

Захід поєднав пізнавальну екскурсійну програму з елементами колективних студентських ритуалів і конкурсів. Деканат і старшокурсники відповідали за організацію інтелектуальних завдань і презентацій для новачків.

«Дорогі наші першокурсники, вітаємо вас! Нехай студентські роки стануть незабутніми, яскравими і найціннішими у вашому житті! Успіхів Вам! Все буде Україна!», – йдеться у зверненні заступника декана Богдана Барана.

Джерело: ТНПУ