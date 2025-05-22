«Незламні духом»: очільник Тернопільської поліції Сергій Зюбенко закликає допомагати ветеранам

Сьогодні ми можемо і маємо максимально підтримати тих, хто, захищаючи нас на війні, втратив здоров’я, але не втратив сили духу.

«Ми і наші нащадки завжди будемо вдячні Захисникам і Захисницям за можливість жити та працювати у вільній країні — навіть зараз, коли боротьба за її незалежність ще триває. Але, як на мене, вдячність — це не лише слова, а конкретні вчинки тут і зараз», – зазначає начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбенко.

Ветерани потребують не лише поваги, а й уваги, допомоги та реальних дій для повернення до повноцінного мирного життя.

Поліція Тернопільщини розробила ефективний механізм підтримки Героїв, об’єднавши ресурси та зусилля у ветеранському просторі «Незламні духом», який охоплює не лише питання працевлаштування, а й соціальну, юридичну, психологічну та інформаційну підтримку.

«Закликаю кожного: не будьте байдужими. У межах своїх можливостей та компетенцій — допомагайте нашим ветеранам. Запропонуйте роботу, поділіться інформацією, зробіть послугу, підставте плече, бо наша спільна сила — в людяності, єдності та дії», – йдеться у дописі.

Хто хоче приєднатися до ветеранського простору — телефонуйте за номером: 098-988-2472.

Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці ветеранського простору «Незламні духом».