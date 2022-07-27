За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру у незаконній порубці дерев ліснику комунального лісогосподарського підприємства (ч. 4 ст. 246 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, підозрюваний без дозвільних документів зрубав тридцять три граби на ввіреній йому ділянці лісу, внаслідок чого спричинено шкоду довкіллю на суму понад 120 тис. грн.

На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління національної поліції в області.