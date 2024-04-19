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Невимовний біль та сльози: на Тернопільщині віддали останню шану Герою

19.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Сьогодні у Лановецькій громаді на Тернопільщині в останню дорогу провели полеглого Героя Василя Друзюка.

Сьогодні, 19 квітня, в селі Іванківці з військовими почестями в останню дорогу провели нашого мужнього земляка, вірного сина України — Василя Друзюка. З глибоким сумом в серці, на подвір’я рідного дому солдата прийшли друзі, рідні, односельчани, щоб провести його до місця вічного спочинку. Дорога, якою проїжджав кортеж із тілом загиблого, була встелена квітами – щирим знаком любові, шани та вдячності від земляків за подвиг Героя. Його життя обірвалося занадто рано, але пам’ять про Василя назавжди залишиться в наших серцях – йдеться у дописі Лановецької міської ради.

Співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою!

 

На фронті загинув ще один Герой з Тернопільщини

 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Лановецька громада, Василь Друзюк

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