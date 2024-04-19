Невимовний біль та сльози: на Тернопільщині віддали останню шану Герою

Сьогодні, 19 квітня, в селі Іванківці з військовими почестями в останню дорогу провели нашого мужнього земляка, вірного сина України — Василя Друзюка. З глибоким сумом в серці, на подвір’я рідного дому солдата прийшли друзі, рідні, односельчани, щоб провести його до місця вічного спочинку. Дорога, якою проїжджав кортеж із тілом загиблого, була встелена квітами – щирим знаком любові, шани та вдячності від земляків за подвиг Героя. Його життя обірвалося занадто рано, але пам’ять про Василя назавжди залишиться в наших серцях