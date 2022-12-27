Нескорені та вільні: у Тернополі видали спортивний календар (фото)

Для календаря сфотографувалося 14 спортсменів у вишиванках та спортивній формі, пише За Збручем.

Незважаючи на періодичні вимкнення світла, повітряні тривоги та поточні справи, ми все ж таки зробили це – підготували і завершили наш календар, – розповіла Вікторія Безгубенко, директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення. – Наше видання – це калейдоскоп 12 видів спорту, що функціонують та розвиваються в Тернополі; 14 українців, які, незважаючи на складні обставини 2022 року, гідно представляють наш край та Україну на світовій спортивній арені; особисті історії наполегливих тренувань та вражаючих результатів; доказ національної ідентичності та генокод кожного з нас; традиції, різноманітність та краса українських вишиванок.