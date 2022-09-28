У редакцію звернулися мешканці будинку на бульварі Данила Галицького, 3. Вони скаржаться на місцевого підприємця, який планує відкрити магазин у їхньому будинку. Прохід буде через прибудинкову зелену зону. Ми дізналися, чи має підприємець відповідні дозволи та як відреагувала на звернення людей міська влада.

Майбутній магазин облаштовують на бульварі Данила Галицького. Вхід до нього буде з боку центральної алеї. Проходитиме він прямісінько через прибудинкову зелену зону. Це неабияк обурило деяких мешканців, пише «20 хвилин».

Звертались у міськраду та збирали підписи

– У нашому будинку на першому поверсі планують облаштувати магазин, – каже одна з мешканок пані Марія. – Ми проти цього, адже раніше це приміщення було житлове. Його новий власник переоформив на комерційне і тепер хоче відкрити там м’ясний магазин. Він почав там ремонт, зносив міжкімнатні стіни, через що у людей на поверх вище з’явились тріщини на стінах. На зеленій зоні він почав заливати бетонні стовпчики, щоб облаштовувати прохід до магазину. Обурює те, що ніхто не запитав думки мешканців, як ми ставимось до того, що там буде магазин.

Як розповіли місцеві – вони неодноразово зверталися до міської ради та збирали підписи, щоб вплинути на ситуацію.

Однак це не принесло жодного результату, каже пані Марія, адже магазин та прохід до нього продовжують облаштовувати.

– Це зелена зона, бульвар, – обурюються мешканці. – Ми хочемо відстояти наші права. Звертались до міської ради, була навіть спеціальна комісія, але нічого з того.

Як виглядає зелена зона

Журналісти «20 хвилин» побували біля будинку у вівторок, 27 вересня. На жаль, ми не застали там робітників чи власника.

Як ми побачили, вхід до магазину буде проходити через зелену зону. Двері облаштували на місці балкону. На прибудинковій території залили кілька бетонних стовпчиків, щоб облаштувати сходи та прохід до магазину з центральної алеї.

Вже встигли залити бетоном шість конструкцій. Навколо розкидано будівельне сміття. На цій зоні біля будинку ростуть дерева та кущі. Там, де облаштовують прохід, витоптали траву.

– Це якесь неподобство, – обурюються жителі будинку. – Частину зеленої зони забирають. Це псує вигляд бульвару!

Яка позиція власника

Ми звернулися до власника нерухомості, підприємця Ігоря Зайця. Він запевняє – не хоче конфліктувати з мешканцями.

– Наразі ми трохи призупинили процес, щоб вирішити питання з деякими мешканцями будинку, – каже він. – Мені надали дозвіл на використання цієї земельної ділянки для доступу в приміщення. Були різні комісії, які перевіряли, що ми робимо і ніяких претензій до нас не було. Також я спілкувався з мешканцями будинку. Більшість людей не проти магазину. Але є і такі, що категорично не хочуть, щоб ми працювали у їх будинку. Я не хочу конфлікту з ними і намагаюсь вирішити це питання мирним шляхом, досягти спільної думки та знайти компроміс.

Як розповів пан Ігор, деякі проти, щоб у будинку був саме м’ясний магазин, але не проти того, щоб там була аптека.

– Спершу ми планували там відкрити м’ясний магазин, – розповідає Ігор Заєць. – Після спілкування з мешканцями дехто казав, що не хотів би там м’яного магазину, але не проти, якби там працювала аптека. Я розглядав такий варіант, щоб здати нерухомість в оренду для аптеки. Наразі це ще все вирішуємо. Тож що саме там буде – поки точно не можу сказати.

Підприємець запевняє, що намагатиметься знайти компроміс з усіма мешканцями будинку.

Чи є дозволи

Ми звернулися до міської ради та запитали, чи має право власник облаштовувати в цьому місці прохід до магазину та чи відреагувала влада на звернення мешканців. Як нам пояснили –архітектурно-будівельним контролем у місті займається Відділ державного архітектурно–будівельного контролю міської ради. Однак під час воєнного стану наразі діє мораторій на заходи нагляду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року №303 «Припинити проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року».

Однак все ж у міськраді була створена спеціальна комісія, через звернення мешканців будинку.

– Розпорядженням міського голови №77 від 24.03.2022 «Про створення комісії з метою запобігання та виявлення незаконної забудови на території Тернопільської міської територіальної громади», створено комісію. З метою належного розгляду мешканці буд. №3 за адресою бульвар Д. Галицького, м. Тернопіль комісія 12.08.2022 року вийшла на місце для огляду. Під час виїзду на об’єкт комісія здійснила візуальний огляд. На момент виїзду будівельні роботи за вищезгаданою адресою не проводили.

У відповіді на інформаційний запит йдеться, що на даній ділянці не ведуть будівництво. Їх не виявила спеціальна комісія. Також у реєстрах відсутня інформація про нове будівництво на цій ділянці. Прохід до магазину, сходи чи пандус не вважається будівництвом, тож інформація про це відсутня у реєстрах.

Щодо облаштування сходів та пандусу – правила благоустрою Тернопільської міської територіальної громади не передбачено відповідальність за це, – йдеться у відповіді на запит.

У міській раді підтвердили, що квартира, де облаштовують магазин, дійсно зареєстрована як комерційне приміщення, а власником справді є громадянин Ігор Заєць.

Також у міській раді підтвердили, що підприємцю надали дозвіл на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку, площею 0,0037 га (37 метрів квадратних) терміном на п’ять років для права проходу до приміщення. Підприємець має право продовжити дію дозволу після його закінчення. Однак він не має право будувати нові об’єкти на даній ділянці.

У відповіді на інформаційний запит йдеться, що спеціальна комісія радить звертатися мешканців до суду.

– За результатами роботи комісія вирішила рекомендувати мешканцям будинку за адресою бульвар Д. Галицького, 3 вирішувати питання в судовому порядку щодо захисту своїх прав та інтересів, повідомили у міськраді, – йдеться у відповіді.

Як розповіли мешканці – вони вирішили звернутися до суду з позовом на підприємця. Тож тепер законність встановлення конструкцій та дії підприємця встановлюватимуть у судовому порядку.