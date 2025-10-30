Нематеріальна культурна спадщина Тернопільщини – жива душа, що говорить мовою предків

Нематеріальна культурна спадщина Тернопільщини – жива історія нашого краю, яка є не лише складовою частиною загальноукраїнської культури, але й вагомим внеском у світову спадщину, оскільки вона відображає багатовікову історію та культурне розмаїття українського народу.

У 2020 році борщівську народну вишивку офіційно внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сакральна мова символів, кольорів і традицій, що передається з покоління в покоління, глибоко вкорінена у світогляд мешканців Борщівського краю.

У найдовшу ніч року, коли світ завмирає між минулим і майбутнім, а час на мить зупиняється між старим і новим роком, з глибини століть оживає обряд «Засівання з конем», що його уже багато поколінь зберігає село Вістря Коропецької територіальної громади. Із 13 на 14 січня вулицями села ходить молодь – вбрана у святковий стрій, із конем попереду, як оберегом родючої сили та символом життя. Цей обряд – єдиний в Україні, тому його 2022 року заслужено внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Традиційні весільні обряди на Борщівщині: «Вінклопетени», «Вбирання молодої», «Благословення молодих до шлюбу»; традиція приготування та споживання гречаних вареників із сирною начинкою на Кременеччині; традиції виконання стрілецьких пісень створених на Бережанщині Романом Купчинським; традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті; «Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення» – всі ці елементи НКС входять до обласного переліку Тернопільщини.

У селі Монастирок Більче-Золотецької громади 13 вересня відбулася офіційна фіксація претендента до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини «Традиція вбирання Хреста».

Напередодні відзначення Міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини, у Теребовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв відбулася урочиста академія «Нематеріальні скарби Тернопілля» – справжнє свято традицій, що збереглися від наших предків і немов жива нитка часу єднає минуле й сучасне..

Під час заходу лунали автентичні мелодії, із сивої давнини виринали народні обряди, оживали традиційні українські ремесла, що віками передаються від покоління до покоління. Студенти та викладачі коледжу майстерно відтворювали окремі елементи нематеріальної спадщини, показували як минуле перегукується із сучасністю, а учасники скуштували гречані вареники та лемківську киселицю.

Окрім того було зафіксовано ще один елемент до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини – народний аматорський ансамбль народної музики «Настасівські музики» Великоберезовицької селищної ради, а також представлений претендент – народний танець «Канада», який майстерно продемонстрували студенти коледжу.

Учасники заходу ознайомилися з напрацюваннями щодо виявлення та документування елементів нематеріальної культурної спадщини в громадах, поділилися досвідом.

Культурно-мистецьке дійство, присвячене Міжнародному дню нематеріальної культурної спадщини провели Департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, обласний методичний центр народної творчості та Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв.