Негода вирує на Тернопільщині: оголосили штормове попередження

Сьогодні на Тернопільщині дощитиме, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а пориви західного вітру сягатимуть 17-22 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 17 грудня на Тернопільщині температура по області впродовж доби залишатиметься на рівні 3 – 8° тепла; по м. Тернополю 4 – 6° тепла. Пориви західного вітру сягатимуть 17 – 22 м/с., на дорогах утворюватиметься ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий.

«Початок тижня в Україні – вітряний та вологий. 17-го грудня, також, Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі. Втримається сильний вітер, західного та північно-західного напрямків, штормові пориви досягатимуть 17-22, місцями до 25 метрів за секунду. Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у середу на Тернопільщині очікується до 10 градусів тепла. Більш стабільної зимової погоди радять чекати наступного тижня.