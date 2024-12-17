17.12.2024 12:13

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплата газети

Негода вирує на Тернопільщині: оголосили штормове попередження

17.12.2024

Ірина Нова

98

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

Сьогодні на Тернопільщині дощитиме, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а пориви західного вітру сягатимуть 17-22 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 17 грудня на Тернопільщині температура по області впродовж доби залишатиметься на рівні 3 – 8° тепла; по м. Тернополю 4 – 6° тепла. Пориви західного вітру сягатимуть 17 – 22 м/с., на дорогах утворюватиметься ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий.

«Початок тижня в Україні – вітряний та вологий. 17-го грудня, також, Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі. Втримається сильний вітер, західного та північно-західного напрямків, штормові пориви досягатимуть 17-22, місцями до 25 метрів за секунду. Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у середу на Тернопільщині очікується до 10 градусів тепла. Більш стабільної зимової погоди радять чекати наступного тижня.

Теги: Тернопільщина, штормове попередження, Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах