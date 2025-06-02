Негода суне на Тернопільщину: синоптики прогнозують град та дощі

На Тернопільщині синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та град.

Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

3 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень під час гроз в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 14 – 19° тепла, вдень 24 – 29° тепла; по м. Тернополю вночі 16 – 18° тепла, вдень 26 – 28° тепла.

У Тернопільській області 3 червня прогнозують вдень грози, подекуди град (діаметр 6-19 мм), під час гроз в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. В другій половині дня 02 червня подекуди шквали 15 – 20 м/с.

У місті Тернопіль 3 червня очікують вдень грозу, град (діаметр 6-19 мм), під час грози шквал 15 – 20 м/с. В другій половині дня 02 червня шквал 15 – 20 м/с.

У середу, 04 червня прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 22 – 27° тепла.