Не втомились: тернопільські художники презентували виставку, присвячену річниці війни (фото)

Виставку «Невтомлені. Нескорені. Об’єднані» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Присвячена вона річниці спротиву українського народу військовій агресії. Участь у ній взяли більше тридцяти художників.

Ідея такого проекту виникла на початку цього року, – розповіла Наталя Піщев, куратор проекту, головний зберігач фондів ТОХМ. – Адже є тернополяни, які не розуміють, що йде війна, є люди, які це розуміють, але їм байдуже і вони втомились. Можливо через те, що Тернопіль далеко від лінії фронту. Тому ми запросили митців, яким не байдуже, які не втомились, які цю війну пропускають через себе. Звідси і назва – «Невтомлені. Нескорені. Об’єднані». Дуже приємно, що до участі зголосилися 33 автори. Митці, дізнавшись про наш проект з анонсів на сайті, сторінок у соцмережах, активно долучилися. Ми вдячні їм за це. Більшість авторів – молоді художники. Поряд із ними свої твори представили знані у нашому краї митці: Володимир Якубовський, Володимир Чорнобай, Микола Пазізін, Віктор Лупійчук, Віктор Боркута, Володимир Шерстій, Дмитро Пилипʼяк.

Наталія Піщев розповіла, що в експозиції представлено 70 творів: абстрактні роботи, філософські твори, іконопис, портрети воїнів ЗСУ, а також – Степана Бандери, Василя Сліпака. Серед технік – живопис, графіка, різьба, деревопластика, бісероплетіння, ліплення. Є картини, які створили учасники бойових дій, зокрема, Віталій Піщев, який зараз воює на передовій, а також роботи Степана Мамчура, Володимира Шерстія. Серед учасників виставки є художниики-волонтери, які докладають багато зусиль, наближаючи Перемогу. Це – Неля Чухрай, Оксана Бурда, Рустам Давлєтов, Назар Туваков, Арсен Гринюка, Крістіна Андоліні, Любов та Володимир Поворозник та інші.

Деякі із представлених картин відвідувачі можуть придбати. В процесі підготовки виставки дехто з авторів висловили бажання реалізувати свої твори і частину коштів направити на потреби ЗСУ. Таку ініціативу у художньому музеї підтримали.

Виставка «Невтомлені. Нескорені. Об’єднані» діятиме до 15 березня.

Фото Наталі Огінської