Величезними втратами і болем обернувся успішний вцілому контрнаступ українських військ на Харківщині. Неймовірно дорогу ціну, яку платить український народ за свою свободу, неможливо описати словами.

“Війна забирає найкращих…” — саме такі слова, адресовані старостою громади на Кременеччині Романом Пшевлоцьким рідним і близьким загиблого воїна Олександра Микитинця, який помер від важких ускладнень.

За словами старости, 23 вересня від важких поранень, отриманих ще 6 вересня біля населеного пункту Балаклея Харківської області, загинув Микитинець Олександр Григорович, 1963 року народження, який проживав в с. Білокриниця.

Ще від початку широкомасштабного вторгнення він добровольцем пішов боронити Україну від ворога, не зміг спокійно дивитись як гинуть молоді люди. У Олександра залишилась сім‘я: дружина, двоє синів, внук та новонароджена внучка, яку йому так і не вдалося побачити.

Низько схиляємо голову перед цією напрочуд працьовитою людиною, прекрасними сім‘янином, вірним та щирим другом. Нехай Господь прийме його душу у Царство Небесне!

Про дату поховання Героя буде повідомлено згодом.