Не всім по кишені: в Раді озвучили суму бронювання від мобілізації

Народні депутати України обмірковують варіанти бронювання працівників від армії для підприємців. Пропонується запровадити щомісячний платіж у близько 40 тисяч гривень за одного працівника.

У Верховній Раді України обговорюють ініціативу, яка розширює можливості бронювання військовозобов’язаних працівників. Крім 1,5% військового збору та всіх податків, влада хоче додати бізнесу фіксовану щомісячну ставку.

«Ідея полягає в тому, щоб зробити ставку за броню від 6 до 50 тисяч гривень. Можливо, цей варіант не пройде і для ФОП застосовуватиметься інший підхід», – розповів голова парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха виданню «Фокус».

Він попередив, що у воєнний час доводиться ухвалювати непопулярні рішення. Всім категоріям суспільства догодити неможливо.

«Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше ніж 40 тисяч гривень за бронь, то не треба було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств з сотнями працівників кажуть так: поставите планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо», – сказав нардеп.

Нардеп наголосив на можливості зловживань при оформленні працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.