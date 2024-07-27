Знову жахлива звістка надійшла на Тернопільщину: на фронті загинув воїн Євгеній Кухаренко

“На превеликий жаль, призваний на військову службу, 25.07.2024 року помер солдат КУХАРЕНКО Євгеній Леонтійович, 1968 р.н., житель с. Будки Почаївської територіальної громади. Щирі співчуття рідним та близьким!” – йдеться у повідомленні.

Про час та дату прибуття тіла загиблого військовослужбовця буде повідомлено додатково.