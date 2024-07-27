Знову жахлива звістка надійшла на Тернопільщину: на фронті загинув воїн Євгеній Кухаренко

На фронті обороняючи Батьківщину загинув воїн з Тернопільщини Євгеній Кухаренко. Захиснику було 56 років.
Сумну звістку, про загибель Героя, повідомили у Почаївській громаді.
“На превеликий жаль, призваний на військову службу, 25.07.2024 року помер солдат КУХАРЕНКО Євгеній Леонтійович, 1968 р.н., житель с. Будки Почаївської територіальної громади. Щирі співчуття рідним та близьким!” – йдеться у повідомленні.
Про час та дату прибуття тіла загиблого військовослужбовця буде повідомлено додатково.
На прощі у селі Лішня на Кременеччині вшанували памʼять полеглих захисників України