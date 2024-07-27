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Знову жахлива звістка надійшла на Тернопільщину: на фронті загинув воїн Євгеній Кухаренко

27.07.2024

Ірина Нова

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На фронті обороняючи Батьківщину загинув воїн з Тернопільщини Євгеній Кухаренко. Захиснику було 56 років.

Сумну звістку, про загибель Героя, повідомили у Почаївській громаді.

“На превеликий жаль, призваний на військову службу, 25.07.2024 року помер солдат КУХАРЕНКО Євгеній Леонтійович, 1968 р.н., житель с. Будки Почаївської територіальної громади. Щирі співчуття рідним та близьким!” – йдеться у повідомленні.

Про час та дату прибуття тіла загиблого військовослужбовця буде повідомлено додатково.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Кременеччина

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