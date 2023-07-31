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Не відповідала на дзвінки: у Тернополі надзвичайники рятували пенсіонерку

31.07.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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Зламувати двері квартири, що в Тернополі на вул. 15 квітня, довелося рятувальникам.

Надзвичайників викликали родичі господині помешкання. Їх стривожило те, що жінка не відповідає на телефонні дзвінки. Вона – старенька. Ще в 1939-му народжена. Хвора. Малорухома. Врапт, щось трапилося.

І таки трапилося. Увійшовши до оселі, рятувальники виявили пенсіонерку на підлозі. Жінка була при свідомості, але не могла самостійно підвестися чи рухатися, зазначають в управлінні.

Правоохоронці, що прибули на виклик спільно з надзвичайниками, викликали швидку допомогу для додаткового огляду жінки.

Теги: надзвичайники, трафунок, рятуавли

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