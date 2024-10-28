Не робіть цього під час посадки цибулі під зиму, щоб не залишитись без врожаю

Під час посадки цибулі під зиму важливо дотримуватися всіх правил, щоб уникнути помилок, які можуть негативно вплинути на врожай.

Ось кілька основних порад:

Не обрізайте цибулю. Якщо не плануєте вирощувати цибулю на перо, не обрізайте її під час осінньої посадки. Обрізка може спричинити проростання цибулі, а це означає, що рослина замерзне в зимовий період. Не обрізайте денце. Пошкодження денця цибулини спричинить її гниття. Щоб уникнути цього, залишайте денце недоторканим. Протруєння перед посадкою. Перед посадкою рекомендується обробити цибулю препаратами, щоб захистити її від хвороб. Обирайте препарати, такі як «Максим» або «Фітоспорин М». Також можна використовувати 0,1-0,2% розчин марганцівки, борної кислоти або мідного купоросу для знезараження цибулин.

Правильне дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути пошкоджень і гниття, що підвищить шанси на отримання здорового й багатого врожаю навесні.