Назавжди залишиться воїном світла: на фронті загинув відомий пасічник з Тернопільщини

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.
“У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну Андрій вступив у лави 45 окремої артилерійської бригади. Військовослужбовець був начальником розвідки 64 окремого артилерійського дивізіону.
Він був наполегливим, позитивним та дуже вмотивованим і цілеспрямованим. 28-річний Андрій назавжди залишиться воїном світла, правди та нескореності.
Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо найщиріші слова співчуття родині.
Вічна пам’ять!”
Андрій Павлюк – родом із Тернопільщини. Він був головою громадської організації “Об’єднання пасічників Чортківщини” і учасником “Спілки пасічників України”. З 2016 року чоловік жив в Івано-Франківську.