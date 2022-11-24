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Назавжди залишиться воїном світла: на фронті загинув відомий пасічник з Тернопільщини

24.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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Виборюючи свободу й захищаючи Україну, загинув випускник Західноукраїнського національного університету, старший лейтенант Андрій Павлюк.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

“У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну Андрій вступив у лави 45 окремої артилерійської бригади. Військовослужбовець був начальником розвідки 64 окремого артилерійського дивізіону.

Він був наполегливим, позитивним та дуже вмотивованим і цілеспрямованим. 28-річний Андрій назавжди залишиться воїном світла, правди та нескореності.

Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо найщиріші слова співчуття родині.

Вічна пам’ять!”

Андрій Павлюк – родом із Тернопільщини. Він був головою громадської організації “Об’єднання пасічників Чортківщини” і учасником “Спілки пасічників України”. З 2016 року чоловік жив в Івано-Франківську.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, події, загиблі герої

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