Назавжди залишиться воїном світла: на фронті загинув відомий пасічник з Тернопільщини

Виборюючи свободу й захищаючи Україну, загинув випускник Західноукраїнського національного університету, старший лейтенант Андрій Павлюк.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

“У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну Андрій вступив у лави 45 окремої артилерійської бригади. Військовослужбовець був начальником розвідки 64 окремого артилерійського дивізіону. Він був наполегливим, позитивним та дуже вмотивованим і цілеспрямованим. 28-річний Андрій назавжди залишиться воїном світла, правди та нескореності. Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо найщиріші слова співчуття родині. Вічна пам’ять!”

Андрій Павлюк – родом із Тернопільщини. Він був головою громадської організації “Об’єднання пасічників Чортківщини” і учасником “Спілки пасічників України”. З 2016 року чоловік жив в Івано-Франківську.