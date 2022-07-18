“Друже, ти завжди з нами, ми тебе не забуваємо і не забудемо. Ти завжди з нами на футбольному полі. Номер 10 завжди закріплений буде за тобою. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СПИ СПОКІЙНО, БРАТЕ!”, – написали на сторінці футбольного клубу “Арсенал” села Білокриниця.