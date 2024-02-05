Навіки 31: на фронті загинув Олег Цінявський з Тернопільщини

Надзвичайно сумна звістка прийшла у наше село. Невимовний біль та жаль.. Виконуючи бойове завдання, під час захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією росії проти України – загинув ЦІНЯВСЬКИЙ Олег Стефанович , 18.10.1992р.н, повідомили на сторінці Вербова.
Висловлюємо найщиріші співчуття родині полеглого Героя. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з Вами цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо Ваше горе.
Кажуть, що Герої не вмирають, вони просто перестають бути поруч! Олег завжди буде для нас ангелом.. Або зіркою.. І буде тримати наше небо. Світла та вічна пам’ять Герою України!
Щирі співчуття мамі, рідним, друзям, колегам!