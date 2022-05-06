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Parimatch Foundation запустив курс «Кризова психологічна допомога» для психологів Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). Мета проєкту – поділитися з українськими психологами техніками кризової допомоги, що необхідні при роботі з внутрішньо переміщеними особами різних вікових категорій під час війни. Першими доступ до курсу отримують 30 психологів Інклюзивно-ресурсних центрів Тернопільської області, департамент освіти, який зробив запит щодо необхідності спеціалізованого навчання. Тренерами курсу стануть представники Ізраїльської коаліції травми. А після проходження навчання спеціалісти зможуть працювати з дітьми та дорослими у центрах для ВПО.

З початку війни Тернопільська область стала одним із ключових хабів для прихистку внутрішньо переміщених осіб.

— Розуміємо, що існує потреба в психологічній реабілітації для постраждалих від війни. Відтак, Фонд будує комплексну роботу: перехід від низькопорогових послуг до ментального здоров’я, освіти, спортивного розвитку, дозвілля дітей. Ми усвідомлюємо, що ментальне здоров’я людей – один з головних факторів в їх реабілітації і адаптації в новому етапі життя. Тому об’єднали зусилля з найкращими спеціалістами, щоб створити особливий навчальний курс та розпочати перший запуск на Тернопільщині, — розповів директор представництва міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

Через заклади освіти Тернопільської області, в яких тимчасово проживають ВПО, пройшло понад 26 000 людей. Разом з тим залишається багато тих, кому потрібна допомога, оскільки вони досі не розуміють, як далі жити та що робити, адже їх будинки зруйновані. Ці люди потребують кваліфікованої допомоги спеціалістів, які б могли розрадити у цих питаннях.

— Надати психологічну допомогу людям, які бачили вибухи, бачили, як гинуть люди, — не просто. Сьогодні подібне навчання для психологів ІРЦ є необхідністю , — зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома.

Курс «Кризова психологічна допомога» розроблений експертами Ізраїльської коаліції травм. Одним з лекторів став Денис Денисенко — психолог, магістр управління охороною здоров’я, сертифікований гештальт-терапевт, організатор гуманітарної допомоги населенню у кризових ситуаціях. Матеріали курсу містять психологічні та емоційні протоколи надання першої допомоги, які використовуються в Ізраїлі, США та Великобританії.